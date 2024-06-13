Aliağaspor Fk’nın Rakipleri Belli Oldu

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2024-2025 sezonu TFF 3. Lig, 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. İlk yarı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek ve ikinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Normal sezon müsabakaları 26 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak olup, 26. hafta maçları hafta içinde oynanacak.

Aliağaspor FK'nın 3. gruptaki rakipleri şu şekilde sıralandı: 52 Orduspor FK, Alanya Kestelspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Bayburt Özel İdare Spor, Bursa Yıldırım Spor, Çorlu Spor 1947, Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Güneş Holding Çankaya SK, Karabük İdmanyurdu Spor, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü, Pazarspor, Viranşehir Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozok Spor.

Aliağaspor FK , yapılan kura çekimi sonucunda 3. grup ta yer alacak. Sezon öncesi gruplarını belirleyen kura çekimi, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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