İzmir’in Aliağa ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) faaliyete başladı. Bu yeni merkez, vatandaşlara daha hızlı ve yerinde hizmet sunmayı amaçlıyor.

Aliağa'da ikamet eden vatandaşlar, artık işlemleri için Menemen'e gitmek zorunda kalmayacak. Atatürk Caddesi üzerindeki Hükümet Konağı'nın 4. katında hizmet veren merkez, yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireylere yönelik çeşitli hizmetler sunuyor. Bu hizmetler arasında danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık, barınma, huzurevi işlemleri, sosyal ve ekonomik destek, doğum yardımı ve evde bakım hizmetleri bulunuyor. Ayrıca, koruyucu aile işlemleri, evlat edinme ve şehit yakınları ile gazilere yönelik hizmetler de sağlanacak.

Başvuru ve işleyiş süreci

Sosyal Hizmet Merkezine başvurular, başvuru tespit ve inceleme biriminde yapılıyor. Gerekli belgeler tam ve uygun olduğunda, başvurular işleme alınıyor ve uygun şahıslar uygulama birimine yönlendiriliyor. Burada yapılan incelemeler sonucunda hizmet alacak kişiler belirleniyor ve gerekli işlemler tamamlanıyor.

Engelli ve yaşlı Hizmetleri

Merkez Kurucu Müdür Vekili Fethiye Kızıltaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler hakkında detaylı bilgi verdi. Ağır engelli bireylere "Engelli Evde Bakım Ücreti" ödemesi yapıldığını belirten Kızıltaş, yaşlı hizmetleri kapsamında huzurevi taleplerinin değerlendirildiğini ve uygun hizmet modellerinin belirlendiğini söyledi.

Çocuklara her türlü destek

Kızıltaş, korunma ihtiyacı olan çocuklar, sosyal-ekonomik destek ve ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar gibi konularda da hizmet sunduklarını ifade etti. Ayrıca, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerin merkezin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Kadınlara aile içi şiddete yönelik eğitim

Kadın hizmetleri birimi, 6284 sayılı yasa kapsamında aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor. Kızıltaş, eğitim danışmanlık biriminin de önemli bir hizmet sunduğunu belirterek, psikologların düzenli seanslar yaptığını ve çeşitli eğitim programları düzenlediğini söyledi.

14 personel ile hizmet

Sosyal Hizmet Merkezi, şu anda 14 personel ile hizmet veriyor. Kızıltaş, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Belediye Başkanı Serkan Acar'a destekleri için teşekkür ederek, yerinde hizmet anlayışıyla daha hızlı ve etkin hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti.