İzmir televizyonlarının sevilen yüzü Alihan Altıtaş, eski Ege TV yapımcı ve sunucusu olarak tanınıyor. Şimdi ise müzik dünyasına adım atarak, Aygün Müzik etiketiyle çıkardığı “Haydi Eller” adlı maxi single çalışmasıyla karşımıza çıktı. Şarkının klibi, Foça'nın eşsiz atmosferinde çekildi ve Sinan & Taner Çanırtay tarafından yönetildi. Alihan Altıtaş, yaz enerjisini yansıtan bu projeyle müzikseverlere eğlenceli ve canlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Alihan Altıtaş, müzik dünyasında iddialı bir başlangıç yaparak “Haydi Eller” adlı single’ını Foça’da kliplendirdi. Klip, yaz mevsiminin canlılığını ve enerjisini yansıtarak, izleyicilere keyifli bir görsel şölen sunuyor. Çekimlerde hem havadan hem de su altından görüntüler kullanılarak, şarkının enerjisi ve dinamizmi vurgulandı.

Klip yönetmenliğini üstlenen Sinan & Taner Çanırtay, projeye profesyonel bir dokunuş kattı. Berna Ergin Cast ve Prodüksiyon Ajansı'nın model oyuncuları ve teknik ekibi, klibin başarısına önemli katkılarda bulundu. Alihan Altıtaş, “Herkesin ruhuna yaz enerjileri katacağız” sloganıyla güçlü bir giriş yapacağını belirterek, müzik ve sözleri kendine ait olan bu projenin böylesine kaliteli bir ekip tarafından hayat bulmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Klipte kullanılan havadan ve su altı çekimleri, Foça'nın doğal güzelliklerini ön plana çıkararak görsel zenginlik sağladı. Bu detaylar, şarkının sempatik ve enerjik atmosferini destekleyici nitelikte.

“Haydi Eller” tüm platformlarda

Alihan Altıtaş’ın “Haydi Eller” şarkısı, dinleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Şarkı, çok yakında tüm dijital platformlarda dinleyicilere sunulacak. Yaz mevsiminin coşkusunu müziğine yansıtan Altıtaş, “Haydi Eller” ile müzikseverlere eğlenceli ve enerjik bir yaz deneyimi sunmayı hedefliyor.