Türkiye'de 212 sayılı “Basın İş Kanunu”nun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961’den bu yana Çalışan Gazeteciler Günü'nün kutlandığını hatırlatan Karaca mesajında; “Kamuoyuna yalnızca gerçekleri duyurmayı kendine görev edinen gazeteciler, çalışma koşullarını iyileştiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961’den bugüne dek geçen 64 yılda yaşadıkları baskılara ve zulümlere rağmen doğruları araştırmaktan ve yazmaktan yorulmamış, canları pahasına olsa bile ahlâki değerlerden vazgeçmemişlerdir. 212 sayılı yasanın çıkması hayli çalkantılı bir sürecin ürünü olsa da bugün itibariyle gazeteciler açısından halâ tam bir kazanıma dönüşmüş değildir.

Türlü zorluklarla mücadele eden basın emekçileri, 2024 yılında da fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmışlardır. Yalnızca attıkları tweetler veya yazıları ya da çeşitli programlardaki sözleri nedeniyle sindirme politikalarına maruz kalan medya mensuplarını hatırlayınca, son 22 yılda olduğu gibi, 2024 yılının da gazetecilik mesleği için ülkemizde kötü hatırlanacak bir yıl olduğunu görüyoruz.

Ancak kalpten inanıyorum ki; doğruları yazarak bu mesleği gerçekten halk için yapan gazeteciler, gerçekleri araştırmaktan ve halka ulaştırmaktan 2025 yılında da vazgeçmeyeceklerdir.

İletişim fakültelerinde yasama, yürütme ve yargıdan sonraki en büyük güç olarak gösterilen,

ancak baskılar nedeniyle aslında bu güçlerin altında ezilen Türk medyası için özgür yarınların

uzak olmadığını görüyorum. Gücünü yalnızca kamuoyundan alacak ve meslek ahlâkı

çerçevesinde halkın haber alma hakkını kullanabilmesini sağlayacak medya, mutlaka etkin bir

denetim organına dönüşerek demokrasimizin temel taşlarından biri haline gelecektir.

İçinde bulunduğumuz tüm olumsuz şartlara rağmen, büyük özverilerle görevini yapmaya

devam eden başta Fethiye'mizin medya emekçileri olmak üzere, bu mesleği onuruyla yapan

tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, zorlu görevlerinde başarılar

diliyorum”

Kaynak: BÜLTEN