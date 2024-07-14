Alişan'ın, “Beş yaşındaki çocuğum görüp örnek almak isterse o zaman tehlike ortamı oluşur.” ifadeleri Sefo'nun sert tepkisine neden olmuştu. Sefo, Alişan'a Cennet Mahallesi günlerini hatırlatarak karşılık verdi. Bu gelişmeler üzerine Alişan da sessiz kalmadı ve cevap verdi.

"Burası özgür bir ülke"

Başarılı şarkıcı Alişan, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Şıklığı ile dikkat çeken Alişan, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alişan, Sefo'nun kendisine yönelik eleştirilerine de açıklık getirdi.

Alişan, Sefo'nun sözlerini yanlış anladığını belirterek şunları söyledi: "Burası özgür bir ülke, kim ne giyerse giysin. O benim sözlerimi yanlış anlamış, çok yanlış anlamış. Konuyu Cennet Mahallesi dizisine kadar götürmüş. Ona göre Çağla Şikel halen dansözlük yapıyor, Melek abla para için her şeyi yapan biri, Müjdat abi de şarapçının teki gibi gösteriyor. Kendisini görürsem bu konuyu onunla yüz yüze konuşacağım."

Anısını paylaştı

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alişan, sahnede unutamadığı bir anısını da paylaştı. İlk konserinde yaşadığı ilginç olayı anlatarak, "Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserimi hiç unutmuyorum. İlk konserimdi. O zaman daha Aynalı Tahir dizisine başlamamıştık. Bir baktım 50-60 kız toplanmış, üstüme doğru koşuyor. Rahmetli Hilmi abi (Topaloğlu) ayarlamış. Neye uğradığımı şaşırmıştım. O anı hiç unutmuyorum." dedi.

Alişan, eşi ve çocuklarıyla tatil planları hakkında da bilgi verdi. "Sizi Kıbrıs'ta hep eşiniz ile birlikte görüyorduk. Buse Hanım size eşlik ediyor mu?" sorusuna, "Onlar şu anda Çeşme'de tatilde, ben oraya geçeceğim. İki aylık bir tatil planımız var. Çeşme'den sonra tüm Anadolu'yu gezmek istiyoruz." şeklinde yanıt verdi