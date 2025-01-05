Olay, saat 16.15 sularında Kent Meydanı Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amca E.Z. (27) ve yeğeni K.Z. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlendi. Sinir krizi geçiren K.Z., belindeki bıçağı çıkararak amcasına defalarca sapladı. Çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında gerçekleşen saldırı sonucunda, E.Z. kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırı anı ve sonrası

Saldırgan K.Z., amcası yere düştükten sonra da bıçaklamaya devam etti. Çevredekilerin bağrışmaları ve müdahalesi üzerine K.Z., elindeki bıçağı atarak durdu. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, K.Z.'yi gözaltına aldı. Ağır yaralı E.Z. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, E.Z.'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Vatandaşların tepkisi ve güvenlik önlemleri

Olayın hemen ardından, çevrede toplanan vatandaşlar büyük tepki gösterdi ve saldırganı linç etmeye kalkıştı. Polis ekipleri, kalabalığı sakinleştirerek K.Z.'yi güvenli bir şekilde gözaltına aldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve incelemeler başlatıldı.

Polis, olayın nedenine dair detaylı bir soruşturma yürütüyor. Amca ve yeğen arasındaki anlaşmazlığın sebebi henüz bilinmezken, görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor ve güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.