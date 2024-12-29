Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait uçakla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, düşürülen yolcu uçağının Rus hava sahasında, Grozni yakınlarında radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, "Rusya, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ile mürettebata tazminat ödemelidir" dedi.

Uçak kazasının gerçek nedeni: "Rusya'nın olayı örtbas etme çabası"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, uçağın düşüş nedeninin ilk başta kuş çarpması olarak düşünüldüğünü ancak daha sonra Rusya’nın uçağa ateş açtığını açıklamalarının şaşkınlık yarattığını belirtti. Aliyev, "Dostumuz olan ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi. Bu, büyük bir hayal kırıklığına neden oldu" dedi. Aliyev, Rusya’nın uçağın düşüşüne dair ilk günlerde "gaz tüpü patlaması" gibi gerçeği yansıtmayan açıklamalar yaparak olayı örtbas etmeye çalıştığını ifade etti.

Azerbaycan, Rusya'dan özür ve tazminat talep ediyor

Aliyev, Rusya'dan resmi olarak özür dilemesini ve suçunu itiraf etmesini istedi. Ayrıca, suçluların cezalandırılmasını ve Azerbaycan’a maddi tazminat ödenmesini talep etti. “Bu taleplerimiz adildir ve uluslararası deneyimle uyumludur” diyen Aliyev, Rusya’dan adil bir araştırma süreci talep ettiklerini belirtti.

Tüm şartlar adil ve uygulanabilir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Rusya'nın suçunu kabul etmesi gerektiğini ve bu konuda gerekli adımların atılmasını beklediklerini vurguladı. “Dost bir ülkeden böyle bir şeyin gelmesi kabul edilemez” diyerek, olayın araştırılmasında şeffaflık talep etti.