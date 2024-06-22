İSTANBUL (AA) - ALJ Finans, araçlar için ticari kredilerde müşterilerine birçok avantaj sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ALJ Finans Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Döşoğlu, binek araçlarda bireysel müşteriler için uygulanan sınırlandırmalar dışında hareketliliğin devam ettiğini belirtti.

Döşoğlu, "Özellikle finansman şirketleri olarak yerli üretimi destekleyecek şekilde, onay oranları ve kredilendirme oranları konusunda sektöre destek vermeye devam ediyoruz. Toplam taşıt kredi hacmi yaklaşık 380 milyar liraya ulaştı. Bunun 285 milyar lirası, yani yaklaşık yüzde 75'i ticari segmentteki müşterilere verilen kredilerden oluşuyor. İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle ticari segmentteki kredi kullandırım oranında artış gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

2024 yılının ilk çeyreğinde filo pazarının büyümeye devam ettiğini ifade eden Döşoğlu, filo müşterilerinin en önemli konusunun şu an krediye ulaşmak olduğunu vurguladı. Özellikle KOBİ'lerin bu alanda hareket alanının daha sınırlı olabildiğini ve piyasa gelişmelerinden direkt etkilendiklerini belirtti. Filo kiralama sektöründe sürdürülebilirliğin temel taşının krediye ulaşmak olduğunu aktardı.

2023 yılına kadar bireysel müşteri ağırlığının yüzde 85'lere çıktığını, ancak 2023 yılı son çeyreğinde müşteri dağılımı kademeli olarak ticari kredi segmentine kaydığını da ifade eden Döşoğlu, "Güncel olarak ticari kredi ağırlığı yüzde 50'nin üzerine çıktı. 2024 Ocak-Mart döneminde otomotiv sektöründe talebin de yoğun olması ve tüketicinin de araca rahat ulaşabilmesi sebebiyle oldukça hareketliydi.



Araç fiyatlarındaki artışla doğru orantılı olarak bireysel kredilerdeki kredilendirme kademelerinin artmaması, piyasadaki talebi zorlamakta. İlk 6 ayda bütçelenen rakamlara ulaşabileceğiz, yılın son çeyreğinde de sektörün hareketlenmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Vergi levhalı ve tüzel müşterilerin genellikle 24 ay vadeyi tercih ettiklerini belirten Döşoğlu, 1 milyon lira ile 1.5 milyon lira aralığında kredi miktarı talebinde bulunulduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Döşoğlu, "Bağlı çalıştığımız otomotiv sektörü oldukça dinamik, biz de bu dinamizme ayak uydurmak için tabi ki öncelikle süreçlerimizi dijitalleştirdik. Kredi değerlendirme süreçlerimizi otomatize ediyor ve böylece ihtiyaç sahiplerine hızlı hizmet sunuyoruz. Yeni araç kredisi dışında, 2. el araç kredisi taleplerini karşılıyoruz.



Tüketicilerin talep ettiği araca güvenle ulaşmalarını sağlamak amacıyla, tüm kontrol noktalarını titizlikle denetliyoruz. Bunun yanında çözüm ortağı olduğumuz anlaşmalı satıcılarımıza da stok finansmanı ürünümüzü sunuyor ve anlaşmalı satıcılarımızın 2.el araç kaynaklarına ulaşmaları için tedarik kanallarıyla işbirlikleri yaparak işlerini büyütmelerini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



