Bolu Kartalkaya’daki otelde çıkan yangın hepimizin yüreğini dağladı. Sorumluluk kimde? Bakanlık mı, belediye mi? Günlerdir tartışılıyor.

Ama ben artık bu soruyu sormuyorum. Ben, "Kimde vicdan var?" diye soruyorum. Çünkü kaybedilen canlar geri gelmiyor. Çoğu çocuk, o kadar insan büyük ihmaller sonucu yaşamdan koparılırken, ne bir istifa var ne de sorumluluğu üstlenen.

Yetkililer tartışadursun, İzmir'de gereğini yapanlar var! İzmir’in iki cesur kadın belediye başkanı sorumluluk alıyor, yetkilerini sonuna kadar kullanıyor.

İlk adımı Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu attı.

Yapılan denetimlerin ardından 8 otel ve 19 pansiyonun ruhsatını iptal ettiklerini açıkladı. Başkan Çınarlı Mutlu’nun tavrı net: Konaklıların güvenli bir şehirde yaşaması için asla taviz vermeyecek!

Ardından bir haber de Karşıyaka’dan geldi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, güvenlik riski taşıyan 8 pansiyonun ruhsatını iptal etti. Üstelik son 10 ayda, farklı sektörlerden tam 869 işletme hakkında kapatma kararı alındı! Başkan Ünsal, "Toplum huzuru ve güvenliği için risk yaratan hiçbir işletmeye taviz vermeyeceğiz" diyerek bu mücadelenin süreceğini ilan etti.

Yetki kimdeymiş, umurlarında bile değil. Onlar, belediye başkanlığı koltuğuna sorumluluk almak için oturduklarını biliyorlar.

Belli makamlar, sadece yetki sahibi olma makamları değildir; sorumluluk hissetme makamlarıdır.

Yetkili olmak başka, sorumluluk hissetmek başka bir şeydir!

Ve işte bunu en iyi şekilde ortaya koyan iki kadın başkanımızı yürekten kutluyor, alkışlıyorum!

Sorumluluk almak tam da budur. Felaketler geldikten sonra önlem almaya çalışmak, yetkili aramak yerine böyle sorumluluk almaktan çekinmeyen cesur başkanlara ihtiyacımız var.

Kimse, insanların huzur içinde yaşaması için elini taşın altına sokan bu başkanlara, “Yetkin yoktu! İnsanların yangında ölmemesi için neden önlem aldın? Ruhsatları neden iptal ettin?” diye sorabilir mi?

Eğer başkanlar, yetkileri yok da yetkili olan başka biri yapmadığı için bunu yaptılarsa hesap başkanlara değil, yetkisini kullanmayanlara sorulmalı.

Onlar, “Önlem almak için bir felaket beklenmez!” diyen yöneticiler.

Konak ve Karşıyaka Belediye Başkanlarımızı tekrar kutluyor ve tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum!

GÜNÜN SÖZÜ

“Yetki verilir, ama sorumluluk hissedilir.”