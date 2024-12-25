Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alkol aldıktan sonra barakada sızan Kenan T. alevlerin arasında mahsur kaldı. Yangını fark eden itfaiye ekipleri, şahsı son anda kurtardı. Yangında baraka tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın nasıl başladı?

Yangın, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi’nde Kenan T.’nin yaşadığı barakada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Barakada alkol aldıktan sonra uyuyakalan Kenan T., yangını fark edemeyerek alevlerin arasında kaldı.

İtfaiyeden son anda müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin büyümesine rağmen hızlı bir şekilde müdahale ederek Kenan T.’yi kurtardı.