Philip Morris sigara grubu ve ithal içkilerde önemli zamlar dikkat çekiyor.

Enflasyon verileri ve ÖTV artışları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları birçok ürünün fiyatını etkiledi. Özellikle sigara ve alkol gruplarında zamlar hız kesmeden devam ediyor.

Sigara ve alkolde yeni zamlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, zam gelen sigara ve alkol gruplarının listesini paylaştı. Philip Morris sigara grubu ve ithal viski, tekila, cin ve şarap gruplarına gelen zamlar dikkat çekti.

Lafiella grubu ürünlerine zam

Erol Dündar, ayrıca Lafiella grubuna ait viski, tekila, cin ve şarap fiyatlarına da zam yapıldığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde bira, şarap ve rakı fiyatlarına da ÖTV zammı uygulanmıştı.

Sigara fiyatlarında artış

Özellikle Philip Morris grubuna ait sigaraların fiyatlarında önemli artışlar gözlemlendi. Bu artışlar, tütün ürünlerine olan talebi etkilemekte ve tüketicilerin bütçelerinde ek yük yaratmaktadır.

İthal içkilerde fiyat artışı

İthal viski, tekila, cin ve şarap fiyatlarına gelen zamlar, alkol tüketicilerini de etkilemektedir. Özellikle ithal içki gruplarında görülen fiyat artışları, lüks tüketim ürünleri arasında yer alan bu ürünlerin fiyatlarını daha da yukarı çekmektedir.