Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verisi sonrası, 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışına bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi. Bu değişiklik, bira, şarap ve rakı gibi alkollü içkilerin fiyatlarını doğrudan etkiledi.

ÖTV artışının alkol fiyatlarına etkisi ne oldu

Yİ-ÜFE verilerine göre, alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 oranında artış yapıldı. Bu artışla birlikte, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira ÖTV artışı oldu.

Güncel rakı ve şarap fiyatları

Rakı fiyatları

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün hesaplamalarına göre, 70'lik rakının ÖTV tutarı 334,72 TL'den 399,96 TL'ye yükseldi. KDV tutarı ise 116,50 TL'den 142,21 TL'ye çıktı. Toplam vergi tutarı 451,22 TL'den 542,17 TL'ye yükseldi ve bu artışla birlikte 70'lik rakının fiyatı 853 TL oldu. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, firma zamlarıyla birlikte 70'lik rakıya toplamda 90-100 TL zam geleceğini belirtti​.

Şarap fiyatları

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Süryani şaraplarına gelen zamları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, grubun en pahalı şarabı 2.125 TL olurken, en ucuz şarabın fiyatı 275 TL oldu. Dündar, "Zam yağmuru başladı" ifadesiyle alkoldeki fiyat artışlarını özetledi​.

Zamların ardındaki sebep ne?

Bu zamlar, Türkiye'de yüksek enflasyon ve artan üretici maliyetlerinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Yİ-ÜFE'nin artışı, akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içecekler üzerindeki ÖTV'nin de yükselmesine neden oldu.