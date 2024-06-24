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Aybaş, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Karmod, Avrupa'daki karavan üreticilerinin su depolama ortağı oldu

Karmod, Avrupa'daki karavan üreticilerinin su depolama ortağı oldu

Özgür Aybaş, birçok içki firmasının 1-2-3 Temmuz tarihlerinde sahaya çıkmayacağını söyledi. Bu durum, zam hazırlığı sürecinde içki firmalarının satış yapmama kararını yansıtıyor.

Aybaş, zam oranının yüzde 17 ila 25 arasında olacağını belirtti. Aybaş, bu durumu sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

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