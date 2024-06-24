Aybaş, zam oranının yüzde 17 ila 25 arasında olacağını belirtti. Aybaş, bu durumu sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.
Alkollü içki firmaları sahaya çıkmayacak
Özgür Aybaş, birçok içki firmasının 1-2-3 Temmuz tarihlerinde sahaya çıkmayacağını söyledi. Bu durum, zam hazırlığı sürecinde içki firmalarının satış yapmama kararını yansıtıyor.
Sosyal medya paylaşımı
Aybaş, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
“Birçok içki firması 1,2,3 Temmuz arası sahaya çıkmayacak. Gelecek zam oranı yüzde 17 ila 25 arası olacaktır, bilginize…”
Kaynak: Haber Merkezi