Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisinin yüzde 19,49 olarak belirlenmesiyle, alkollü içkilere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları da artırıldı. Bu zamlar, geniş bir yelpazede alkollü içki fiyatlarını etkiledi.

ÖTV zammı ve etkileri

TÜİK'in açıkladığı yüzde 19,49'luk ÜFE artışı, alkollü içkilere uygulanan ÖTV'nin de aynı oranda artırılmasına yol açtı. Bu kapsamda, yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV tutarı 478,13 liradan 571,37 liraya yükseldi. Zamların ardından alkollü içkilerin perakende fiyatlarında da önemli artışlar gözlemlendi.

Tekel bayilerinden ilk tepkiler

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Süryani şaraplarına gelen zamları duyurdu. Dündar, "Zam yağmuru başladı" ifadesiyle, grubun en pahalı şarabının 2 bin 125 TL'ye, en ucuz şarabının ise 275 TL'ye yükseldiğini belirtti. Ayrıca, 70'lik rakının fiyatının 853 TL'ye çıktığını ve zamların devam edeceğini ifade etti.

Özgür Aybaş'ın açıklamaları

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Aybaş, "70'lik rakıya 78 TL zam demek oluyor. Muhtemelen firma zammı ile birlikte 90-100 lira zam geçişi olur" dedi. Ayrıca, Efes Pilsen bira gruplarına 15-20 TL arası zam yapıldığını belirtti.

Rakı zammı 70’lik rakıya 150 tl zam geçişi oldu bana ne rakı içen düşünsün diyen var sa çayada yüksek oranda zam geçişi oldu haberiniz olsun pic.twitter.com/RstT0k492x — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) July 5, 2024

ÜFE ve ÖTV hesaplamaları

TÜİK tarafından açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), yılın ilk 6 ayı için yüzde 19,49 olarak belirlendi. Bu oran, alkollü içkilerden alınan ÖTV'nin de aynı oranda artırılmasını gerektiriyor. Özellikle yüksek alkol oranına sahip içkilerde bu zamlar daha belirgin hale geliyor.

Piyasa Tepkileri ve Beklentiler

Sektör temsilcileri, ÖTV artışlarının tüketici fiyatlarına hızlı bir şekilde yansıyacağını ve alkol tüketiminde azalmaya yol açabileceğini belirtiyor. Bu durumun, hem tekel bayilerini hem de restoran ve bar gibi alkollü içki satışı yapan işletmeleri olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor.