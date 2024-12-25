Yılın son günlerine yaklaşırken alkollü içecekler ve nargile tütününe ilişkin önemli bir vergi düzenlemesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile alkollü içeceklerdeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları artırıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bunun yanı sıra, nargile tütünündeki nispi vergi oranı sıfırlandı ve maktu vergi uygulaması getirildi.

Alkollü içkilerde ÖTV artışı: Asgari maktu vergi yükseltildi

Yapılan düzenlemeyle birlikte, alkollü içeceklerin ÖTV oranlarında artışa gidildi. Asgari maktu vergi tutarı, önceki rakam olan 1269,73 liradan 1428,44 liraya yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre, distile alkollü içeceklerin bazıları için ÖTV tutarları eşitlendi. Diğer bazı alkollü içeceklerde ise vergi oranları benzer seviyelerde arttırıldı. Bu değişiklikle birlikte, alkollü içeceklerin fiyatları üzerinde belirgin bir etki bekleniyor.

Nargile tütünündeki vergi değişikliği: Nispi vergi sıfırlandı

Nargile tütününde ise önemli bir değişiklik yapıldı. Önceden uygulanan nispi vergi oranı tamamen kaldırıldı. Yerine yalnızca maktu vergi alınması kararlaştırıldı. Bu adımla birlikte, nargile tütünlerinde vergi sistemi daha sabit hale gelirken, fiyatlar daha öngörülebilir olacak. Nargile tütünündeki vergi oranı 0,34 liradan 0,56 liraya çıkarıldı.

Yeni vergi düzenlemesiyle ilgili beklentiler

Yeni düzenlemeyle birlikte alkollü içeceklerdeki fiyatların artması bekleniyor. Aynı şekilde, nargile tütününde de fiyat değişiklikleri yaşanabilir. Vergi artışı, hem içki tüketicilerini hem de tütün kullanıcılarını doğrudan etkileyebilir.