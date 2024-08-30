30 Ağustos 2024 tarihinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Hamzakoy mevkiinde, saat 22:30 sıralarında meydana gelen kazada, 36 yaşındaki G.G. yönetimindeki 17 ADA 301 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Alkollü olduğu belirlenen G.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek bir otoparkın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvarda asılı kaldı.

Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün kazayı yara almadan atlattığını belirlerken, yapılan alkol testinde G.G.'nin 3,93 promil alkollü olduğunu tespit etti. Alkollü sürücünün neden olduğu bu tehlikeli kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen polis ekiplerine bildirildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Çekici yardımıyla araç, duvardan kaldırılarak otoparktan çıkarıldı. Kazanın ardından G.G., polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayın nedeni ve detayları, yetkililer tarafından yapılacak soruşturma sonucunda netlik kazanacak.