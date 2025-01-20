Nevşehir’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü araç kullanan sürücü, kazanın ardından polisten kaçmaya çalıştı. Sait Çelikdur, aracını kaybettikten sonra kaçmaya başladı, ancak ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Alkollü olduğu halde alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü, olay yerinde büyük bir direnç gösterdi.

Kaza, Cevher Dudayev Mahallesi Çat yolu üzerinde gerçekleşti. Sait Çelikdur, 50 ACP 343 plakalı Hyundai marka otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma ve oradaki ağaçlara çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan bir kadın yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Polise Direniş: "Ben alkollüyüm, ceza yazarım ama"

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, alkollü sürücüyü yakaladığında, Çelikdur alkolmetreyi üflemeyi reddederek, “Ben alkollüyüm, zaten arabayı kaydırmışım. Altı ay yatarım var” diyerek polise direnmeye devam etti. “Alkolmetreyi üflemeyi reddetmek nedir?” sorusuna ise “Alkolden ceza yatmak nedir ağabey? Ben size ceza yazmayın, demiyorum” diyerek karşılık verdi.

Direnmesine rağmen gözaltına alındı

Polis ekiplerinin defalarca sakinleştirmeye çalışmasına rağmen sürücü, kelepçelenerek ekip otosuna bindirildi. "Zaten iki yıl ehliyetim gitti" diyen Çelikdur, alkolmetreyi üflemeyi reddederek ve polis ekiplerinin elinden kurtulmaya çalışarak gözaltına alındı.

Ceza verildi ve ehliyetine el konuldu

Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücüye, bu kez üçüncü defa alkollü araç kullanmaktan ve alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten işlem yapıldı. Ayrıca, sürücü belgesine 7 yıl daha el konularak, araç sahibine ve sürücüye toplamda 83 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Kaza yapan otomobil ise trafikten men edilerek oto parka çekildi.