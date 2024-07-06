Manisa'nın Kula ilçesinde, 4 Eylül Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada Enes K.'nin kullandığı 45 RA 1555 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrulup takla attı.

Olayın Sonuçları

Mehmet Can Ünlü Hayatını Kaybetti

Kazada otomobilde bulunan Mehmet Can Ünlü (22) yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Ünlü'nün hayatının kaybettiği belirlendi. Sürücü Enes K. ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Alkol Tespit Edildi

Sürücüde 0,56 Promil Alkol Tespit Edildi

Kazanın ardından yapılan alkol testinde sürücü Enes K.'nin 0,56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Enes K. ayakta tedavi edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı incelemelerde bulunarak kaza hakkında rapor tuttu.