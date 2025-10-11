Denizli’de alkollü sürücülerin yerine kan verip sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 42 kişiden 5’i tutuklandı. Operasyonda bir kamu personelinin de yer aldığı öğrenildi.

Denizli’de sahte kan raporu operasyonu

Denizli’de, alkollü yakalanan sürücülere sahte kan raporu düzenleyerek ehliyetlerini geri almalarını sağladıkları iddia edilen 42 kişiden 5’i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 5’i cezaevine gönderildi

Emniyetteki sorgularının ardından 29 şüpheli serbest bırakılırken, aralarında bir kamu personelinin de bulunduğu 13 zanlı, yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, zanlılardan M.Ç., İ.A., F.Ö., T.Ö. ve S.G.’yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, hastanelerde alkollü sürücüler adına sahte kan raporu düzenlendiği yönündeki ihbar üzerine operasyon başlattı.

Yapılan incelemelerde, bazı kişilerin alkollü yakalanan sürücülerin yerine hastaneye giderek kan verdiği, bu sayede mahkeme yoluyla sürücü belgelerini geri aldığı tespit edildi.

Ekipler, tespit edilen 42 kişiyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

100 sürücünün ehliyeti iptal edilecek

Soruşturma kapsamında, sahte kan raporu alarak ehliyetlerini geri kazandığı belirlenen 100 sürücünün belgelerinin iptal edileceği öğrenildi.

Savcılığın talimatıyla belgelerin geçerliliği durdurulurken, raporların alındığı hastanelerde de idari inceleme başlatıldı.

Soruşturma genişliyor

Yetkililer, olayın yalnızca Denizli’yle sınırlı kalmadığını, benzer yöntemlerle başka illerde de “kan değişimi” yöntemiyle sahte rapor düzenlendiğine dair delillere ulaşıldığını bildirdi.

Emniyet kaynakları, “yeni gözaltılar ve bağlantılı hastane personeline yönelik işlemler” olabileceğini ifade etti.