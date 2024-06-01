Ankara'da, 26 Şubat'ta meydana gelen kazada, Mehmet Can Dandin (25) kontrolündeki araçla hız sınırını aşıp kaldırımda yürüyen matematik öğretmeni Ekin Sert (31) ve üniversite öğrencisi Umut Can'a (24) çarptı. Kazanın ardından Dandin ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. İki gün sonra polise teslim olan Dandin, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İddianame hazırlanmadan serbest bırakıldı

Tutuklanmasının ardından yaklaşık üç ay sonra, 22 Mayıs'ta, avukatının itirazı üzerine Mehmet Can Dandin, 500 bin lira teminat karşılığında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İki gün sonra hazırlanan iddianamede, Dandin'in hız sınırını aşarak ve alkollü bir şekilde kaza yaptığı belirtildi. İddianamede, Dandin'in 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ailelerin tepkisi büyük

Kazanın ardından ölen Umut Can'ın annesi Hülya Can, tahliye kararına sert tepki gösterdi. Can, "Oğlum ve Ekin, hiçbir suçları yokken katledildiler. Şu anda belki başka Ekinleri, Umutları öldürecek. Biz adaletten yardım istiyoruz" dedi.

Ekin Sert'in eşi Gözde Sert ise, "Bu kişi, sokaklarda rahatça dolaşıyor. İki kişinin canının bedeli 500 bin lira mıydı? En azından mahkeme sürecine kadar tutuklu yargılansın" şeklinde konuştu.

Avukattan itiraz

Ailelerin avukatı Akıner Tosun, tahliye kararına itiraz ettiklerini belirterek, "Delillerin toplanmış olması tek başına tahliye için yeterli değil. Sanığın, hız sınırını aşması ve alkollü olması bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması için yeterli bir sebep" dedi.

Mehmet Can Dandin'in tahliyesi, kamu vicdanında büyük bir rahatsızlık yarattı ve adalet arayışını daha da körükledi. Aileler, sorumluların en ağır cezayı almasını talep ediyor.