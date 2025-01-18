Kaza, Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer K. yönetimindeki 67 AS 086 plakalı araç, yol kenarında yürüyen Haşim O. ve kızı Asel Emine O.'a çarptıktan sonra park halindeki bir araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle baba ve kızı iki araç arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Zafer K.'nın 1.80 promil alkollü olduğunu ve ehliyetine bir ay önce alkol nedeniyle el konulduğunu tespit etti. İlk ifadesinde aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden Zafer K., güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu sürücü olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.

Yaralıların durumu ciddi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Haşim O.'un sol bacağında kopma noktasına gelen bir yaralanma olduğu ve acil ameliyata alındığı öğrenildi. Kızı Asel Emine O.'un ise vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan Zafer K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.