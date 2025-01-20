Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla alkolsüz içeceklerin zamlandığını duyurdu. Dündar, özellikle kola, gazoz, meyve suyu, soğuk çay ve enerji içeceklerinin fiyatlarının ciddi oranda arttığını belirtti. Yeni fiyat tarifesine göre, alkolsüz içeceklerin litre fiyatı 50 TL’ye kadar çıktı. Kola gibi yazın vazgeçilmez içecekleri de fiyatlarıyla dikkat çekti.

Yeni fiyatlar şu şekilde:

1 litre gazlı içecek: 40 TL

1 litre meyve suyu: 40 TL

1.5 litre meyve suyu: 50 TL

330 mililitre gazlı içecek: 35 TL

200 mililitre şişe gazlı içecek: 20 TL

330 mililitre meyve suyu: 35 TL

200 mililitre karton içecek: 12 TL

250 mililitre gazlı içecek: 25 TL

Enerji içeceği: 50 TL

Bu fiyat artışı, tüketicilerin alım gücünü zorlayacak gibi görünüyor. Kola ve diğer alkolsüz içeceklerin fiyatlarındaki bu önemli değişiklik, yaz aylarında daha da dikkat çekici olacak.