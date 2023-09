Bazı sözler olaylar vardır ki istesen de istemesen de oturup yukarıdan aşağı düşünmeyi gerekli kılıyor. Nerede yanlış yaptım, attığım ya da atacağım taş birilerini ürkütmeye değer miydi ya da taş atıldığında gerçekten karşımdakini geriletecek kadar büyük müydü? Attığınız taş daha elinizdeyken parçalanıp bölünüyorsa hiçbir etkisi olmayacağı malum.

Yerel seçimlerle ilgili olarak birlik olma ya da olmama meseleleri gündeme girince, altılı masa partilerinden yaylım ateşi başladı. Aman Allah’ım ne laflar ne laflar. Masanın Cumhurbaşkanı adayı belirlediği gün Meral hanımın Masayı terk etmesinden sonra yaptığı konuşmalardan hiç de aşağı değil. Genel seçimde iktidar uğruna verilen her türlü taviz şu anda küçük büyük taşlar olarak taş atana dönmeye başladı. Hal böyle olunca insan istese de istemese de başta sorduğum soruyu sormak zorunda kalıyor?

Değdi mi?

Atılan taşın rakibi ürkütmeyeceği başlangıçtaki konuşmalardan, aylar süren toplantılar sonrası somut şeylerin ortaya çıkmamasından zaten baştan belli olmuştu.

Sonuç: Belki de en kısa sürede siyasi mevta haline gelecek olan partiler bugün TBMM de koltuk sahibi olup kendilerini TBMM ye taşıyanlara veryansın ediyorlar.

Ne diyelim!

Atalarımız boşuna söylememiş ‘Görünen köy kılavuz istemez’ diye.

Ama işin garibi bu güne değin doğru dürüst bir eleştiri, öz eleştiri mekanizmasının işlediğini göremedik. Hep yandan yandan kaçma çabası vardı.

Seçim bitti ve kaybedildi. Bahanelerin bir yararı var mı?

Bahane arayışındansa ciddi bir eleştiri yapıp Yerel Seçimlere yelken açılsa çok daha iyi olmaz mı?

İYİ Partiden çok açıklamalar yapıldı seçimlerin öncesi ve sonrası. Bence en önemlisi Milletvekili Sayın Adnan Beker’in açıklamalarıydı. Adnan beyin sözlerine karşı açıklamalar hemen yapıldı CHP saflarından ama ne kadar itiraz edilirse edilsin çok şeyi açık olarak koyuyordu ortaya.

“Seçim, Kemal Bey’in Meclis’te HDP’lilerle görüşmesiyle kaybedildi. Seçim boyunca hiçbir şey anlatamadık ve seçim boyunca her girdiğimiz yerde ‘HDP-PKK’ denildi”

Aslında bu cümle çok şey anlatıyor ama Adnan beyin sözlerinin devamı açıkça ürkütücüydü.

“HDP’yle protokol var mıdır bilmem. Muhalefet vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğine ülkeyi ikiye bölmüşüz…. Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş.”

Aslında bu sözler kolayca geçiştirilecek sözler değil.

Yok sayılması hiç mümkün değil ama her şeyde olduğu gibi iki gün tartışılıp kapatıldı.

Sayın Özel açıklamasında iki parti de özeleştiri yapmalı diyor ama öz eleştiri ‘Köylü vatandaşın TRT izlemesi ‘gibi basit gerekçeler olmamalıydı. Ayrıca AK Parti’nin geçmişten daha düşük oy alması da hiç de avunulacak bir durum değil. Dünyanın her ülkesinde bunca yıl iktidarda kalan bir parti yıpranır, hele hele pandemi gibi tüm dünyayı sarsan olaylar ardından neredeyse ülkenin üçte birini etkileyen bir deprem felaketi yaşandıysa.

Acı gerçek depremzedelerin dahi sorunlarının çözüm adresi olarak mevcut iktidarı görmeleri.

Bu da demek ki iktidar onca yıpranmışlığına rağmen muhalefetten daha fazla güven veriyor topluma. Tıpkı Adnan beyin söz ettiği gibi; “Muhalefet vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğine ülkeyi ikiye bölmüşüz”.

Tabii sadece İYİ Parti değildi CHP ve Kemal beyi eleştiren.

Sayın Babacan: "14 Mayıs ve 28 Mayıs arasındaki söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik. Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm. Bu metin panik halinde yapılmış bir mutabakat" dedi.

Sayın A. Davutoğlu ise;” "CHP listesinden seçime girmeseydik daha fazla milletvekili çıkarırdık. En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." derken kendisine yapılan eleştirileri şöyle yanıtladı: ”Bizi haksız eleştiriyorlar. Sanki biz CHP'yi dolandırdık. Biz siyasi mücadele yürüttük beraber kazandık beraber kaybettik… Özdağ'ın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede bırakın aynı kabinede olmayı o denklemi bile kabul etmekte zorlanırım." dedi.

Konuşulanlar Yerel Seçimde el yükseltmek amaçlı mı şimdilik bilemiyorum ama. Herkes önce kendine güvenmeli sonra da bunu vatandaşa hissettirmeli söyledikleri ve yaptıklarıyla.