Kayseri'de görülen bir boşanma davası, emsal niteliğinde bir karara sahne oldu. Damat, eşinin ailesinin eve girişini engellediği gerekçesiyle ağır kusurlu bulunarak 50 bin TL tazminata mahkum edildi. Yargıtay tarafından onaylanan bu karar, hukuk literatüründe önemli bir içtihat oluşturdu.

Boşanma davasında çarpıcı karar

Kayseri'de açılan boşanma davasında, eşinin ailesinin eve gelmesine engel olan damat, mahkeme tarafından ağır kusurlu olarak değerlendirildi. Kadın, eşinin bu davranışını boşanma nedeni olarak gösterdi ve tazminat talep etti. Mahkeme, damadın davranışını evliliği çekilmez hale getiren bir kusur olarak nitelendirerek, 50 bin TL tazminat cezasına hükmetti.

Mahkeme ve Yargıtay'dan onay

Mahkeme kararında, erkeğin eylemlerinin kadının kişilik haklarına ciddi bir saldırı teşkil ettiği ve evliliği dayanılmaz hale getirdiği vurgulandı. Karar, tarafların hukuk literatüründe emsal teşkil edecek nitelikte olduğu belirtilerek Yargıtay tarafından onaylandı. Yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay tarafından da kabul edilerek içtihat haline geldi.

Emsal karar ve hukuk literatüründeki yeri

Bu davanın verdiği mesaj, boşanma davalarında aile içi ilişkilerin ve kişisel hakların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Damat tarafından yapılan bu uygulama, yalnızca kişisel bir sorun olarak kalmayıp, hukuki bir içtihat olarak kayıtlara geçti. Bu karar, gelecekte benzer davalar için önemli bir örnek teşkil edecek.