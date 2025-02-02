Fenerbahçe, sezon başında Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırdı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fransız kanat oyuncusu, Serie A ekibi Napoli'ye transfer oluyor. Bu gelişme, Fenerbahçe'nin oyuncusuyla olan kısa süreli birlikteliğinin sonlandığını gösteriyor.

Napoli, Saint-Maximin’i sezon sonuna kadar kiraladı

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport’a göre, Napoli, 27 yaşındaki Allan Saint-Maximin’i sezon sonuna kadar kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Napoli, oyuncunun maaşını üstlenecek ve kiralama bedeli de dahil olmak üzere toplamda 4 milyon Euro ödeme yapacak.