İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye'nin, sigorta sektöründe inovasyonu ileriye taşıma hedefiyle startuplarla işbirlikleri kurduğu "HackZone Scale Up Accelerator" programının 4. dönemi tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta sektöründe inovasyonu ileriye taşımayı hedefleyen "HackZone Scale Up Accelerator" programında startuplarla Allianz ekipleri 9 başarılı uygulanabilir proje gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, inovasyon macerasına 7 yıl önce kurum içi girişimcilikle başladıklarını kaydetti.

Önceliklerinin, müşterilerini daha iyi anlayabilmek ve bu ekosistemdeki kaslarını geliştirmek olduğunu belirten Kırcı, "Son dört senedir HackZone Açık İnovasyon Programları ile sigorta sektöründe açık inovasyonun öncülüğünü yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırcı, programın gelişimine ve hem sektöre hem kendilerine hem de startuplara sağladığı faydalara bakıldığında doğru bir yolda ilerlediklerini gördüklerini aktardı.

Şirket içinde de bu sürecin sahiplenilmesinin birçok anlamda işlerini kolaylaştırdığını vurgulayan Kırcı, "Bu programın tüm taraflar için fayda sağlamasından büyük mutluluk duyuyoruz." görüşünü paylaştı.

Teknolojik gelişmelerdeki hıza dikkati çeken Onur Kırcı, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu gelişmeler, müşteri davranışları ve iş yapış şekillerinde de büyük değişikliklere neden oluyor. Şirketler ne kadar güçlü ve büyük olurlarsa olsunlar bu tür değişimlere karşı tek başlarına karşılık vermekte zorlanacaklar. Bu nedenle dijital bir ekosistem kurmak ve açık inovasyona yatırım yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Allianz HackZone açık inovasyon programlarının, bu stratejinin kalbinde yer aldığını düşünüyoruz."

Allianz Türkiye, startuplarla sektörü geliştirmeye yönelik yenilikçi iş modelleri geliştirmeye odaklanıyor. 2020'de "HackZone Open Insurance" ile başlayan açık inovasyon yolculuğunu, 6 aylık hızlandırma programı olan "HackZone Scale Up Accelerator"la daha da ileriye taşıyan Allianz Türkiye, bu seneki programını başarılı startup işbirlikleri ile tamamladı.

HackZone ile sigorta sektörüne açık inovasyonu katmayı amaçlayan Allianz, program kapsamında ortağı Hackquarters by Tenity ile bugüne kadar 20 ülkeden 461 startupı değerlendirdi. 38 startup, 50 mentör ve eğitmen ile yoğun mentörlük ve iş geliştirme görüşmeleri gerçekleştirdi. Programda yer alan startuplar şimdiye kadar ekosistemden 7,2 milyon dolar yatırım aldı.

Programın katılımcılarından Kozalak Yangın, 3PMetrcis, Novus, Orbina AI, Pivony ve Zuzzuu, bu yılın ana temaları olarak belirlenen "Yapay zeka (AI) ve makine öğrenmesi (ML)", "İklim krizi ile mücadele" ve "Oyunlaştırma (gamification)" alanlarında sigorta çözümleri üzerine çalıştı.



Bu yıl 125'ten fazla startupın değerlendirildiği programda kabul edilen 6 girişim, "HackZone Demoday" etkinliğinde program boyunca yaptıkları çalışmalara yönelik sunumlarını gerçekleştirdi.

