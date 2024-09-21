Alman vatandaşı Aleina Maria Leitner, Eskişehir Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida merasimi ile İslam dinine geçti. 25 yaşındaki anaokulu öğretmeni, Müslüman olma isteğini belirterek müftülüğe başvurdu.

İl Müftüsü Muharrem Gül, Leitner'e İslamiyet'in temel inançları ve ibadetleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Daha sonra, kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Leitner, "Aleyna" ismini aldı. İhtida merasiminde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Almanca yayınlar ile ihtida belgesi kendisine takdim edildi.

Aleina'nın İslam’a adım atması, merak ve ilgi uyandıran bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Bu tür geçişlerin artışı, farklı kültürler arasındaki etkileşimi ve anlayışı güçlendiriyor.