Alman otomotiv devi Farhym, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirket hisselerini Turna Ahşap'a devredecek.

Almanya merkezli otomotiv yan sanayi şirketi Farhym, Türkiye'deki üretim operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. 2003 yılından bu yana Adana ve Ankara'da faaliyet gösteren şirket, hisselerinin tamamını Ankara merkezli Turna Ahşap'a devretme sürecini başlattı. Bu devir işlemi tamamlandığında, Farhym Türkiye pazarından tamamen çekilmiş olacak.

Farhym'ın Türkiye'den çekilme kararı, Avrupa otomotiv sektöründeki daralmanın ve Çin'in sektördeki hızlı yükselişinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz aylarda bir diğer Alman otomotiv yan sanayi firması Linde + Wiemann da benzer bir şekilde Türkiye'deki üretimini sonlandırma kararı almıştı.

Binlerce işçi işsiz kalacak

Öte yandan, Çin’in otomotiv sektöründeki hızlı büyümesi ve Avrupa’daki ekonomik zorluklar, küresel otomotiv devlerini zorluyor.

Mercedes-Benz, 2027 yılına kadar 5 milyar euro tasarruf yapmayı hedefliyor ve bu tasarruf planı, yaklaşık 20 bin kişinin işine son verilmesi anlamına geliyor.

Aynı şekilde Volkswagen de 2030 yılına kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma ve üretim kapasitesini azaltma planlarını açıklamıştı.