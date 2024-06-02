Etkinlikte 100’ün üzerinde turizm yöneticisi ile buluştu. Etkinlikte Bodrum ve Ege Bölgesi’nin geçen seneye göre yüzde 60 büyüme gösterdiği ve bölgenin potansiyelinin her geçen gün arttığı bilgisi verildi. Almanya ve Almanca konuşulan ülkelerde, daha fazla potansiyel rezervasyon oluşturma, pazar trendlerini ve yaklaşan yenilikleri değerlendirmek için işletme ve pazar bilgileri, yorumların gücünü artırmak için içerik ortaklığı fırsatları hakkında bilgi verildi. Önümüzdeki 5 yılda Almanların turizm destinasyonunun Bodrum olacağı açıklandı.

Editör: Sude Kula