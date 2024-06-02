Ege Bölgesi'nin popüler destinasyonlarından biri olan Bodrum, Alman turistlerin önümüzdeki 5 yıl boyunca tercih edeceği başlıca tatil noktalarından biri olacak.

Seyahat acentelerinin hedef kitlelerine daha etkin bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olan ve milyonlarca yolcuyu mükemmel tatil destinasyonlarına yönlendiren benzersiz bir platform olan HolidayCheck, Ege Bölgesi'ne özel bir Partner Etkinliği düzenledi. Be Premium Bodrum'da gerçekleşen etkinlik, 100'ün üzerinde turizm yöneticisinin katılımıyla gerçekleşti.

Çeşitli konuşmacılar yer aldı

HolidayCheck Türkiye Bölge Satış Yöneticisi Sinan İçten, Satış Direktörü Stefan Velte, İçerik Ortaklığı Uzmanı Julian Hehmann, Otel Tedarik Müdürü Nurten Demirbaş ve Teknik Uzman Jonas Weinz'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, Bodrum ve Ege Bölgesi'nin geçen seneye göre yüzde 60 büyüme kaydettiği ve bölgenin potansiyelinin sürekli olarak arttığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya ve Almanca konuşulan ülkelerde daha fazla potansiyel rezervasyon oluşturma, pazar trendlerini değerlendirme ve yaklaşan yenilikleri takip etme fırsatları ele alındı. HolidayCheck Satış Direktörü Stefan Velte, işletme ve pazar bilgilerinin yanı sıra içerik ortaklığı fırsatları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, gelecek 5 yıl içinde yeniden Bodrum'da bu etkinliği gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ve olası işbirliklerinin bölgenin artan potansiyelini daha da yükselteceğini belirtti.