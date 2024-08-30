İlk sınır dışı işlemleri
Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, ülkenin Ağustos 2021'den bu yana ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini açıkladı. Gönderilen kişilerin Almanya'da kalma hakları bulunmuyor.
Kabil’e giden uçuş
Alman basınının aktardığına göre, 28 Afgan vatandaşının bulunduğu uçak, Leipzig Havaalanı'ndan yerel saatle 07.00’de Kabil'e uçtu. Sınır dışı işlemi, Katar'ın arabuluculuğunda iki ay süren müzakerelerle gerçekleşti.
Diplomatik engeller ve baskılar
Almanya, Taliban yönetiminin iktidara gelmesinin ardından Afganistan'a sınır dışı işlemlerini durdurmuştu. Göçmenlerin işlediği suçların artmasıyla birlikte hükümet, yasadışı göçle mücadelede sert önlemler almaya başladı.
Kaynak: https://www.haberekspres.com.tr/almanya-talibanin-iktidara-gelmesinden-sonra-ilk-kez-afganlari-sinir