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Alman basınının aktardığına göre, 28 Afgan vatandaşının bulunduğu uçak, Leipzig Havaalanı'ndan yerel saatle 07.00’de Kabil'e uçtu. Sınır dışı işlemi, Katar'ın arabuluculuğunda iki ay süren müzakerelerle gerçekleşti.

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, ülkenin Ağustos 2021'den bu yana ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini açıkladı. Gönderilen kişilerin Almanya'da kalma hakları bulunmuyor.

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