Almanya Başbakanı Olaf Scholz, son dönemde parti içindeki desteğini kaybediyor. Yapılan anketlere göre, SPD seçmenlerinin sadece üçte biri Scholz’u gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde yeniden aday olarak görmek istiyor. Bu durum, Scholz’un partisindeki konumunu sorgulatan önemli bir göstergedir.

SPD üyeleri Scholz’a karşı

Forsa araştırma şirketi tarafından RND adına yapılan son anketler, SPD seçmenlerinin büyük bir kısmının Scholz’u yeniden şansölye adayı olarak görmek istemediğini ortaya koyuyor. Ankete göre, SPD’lilerin yüzde 66’sı partilerinin yeniden en güçlü parti olacağına inanmadığını belirtirken, yüzde 51’i partinin ciddi bir kriz içinde olduğunu ifade ediyor. Bu durum, Scholz’un parti içindeki zayıf desteğini ve mevcut krizle başa çıkma yeteneğini sorguluyor.

Protestolar ve iç tartışmalar

Scholz, Dresden'de partisinin Saksonya eyaleti seçim kampanyasında protestolarla karşılaştı. Tepkilere meydan okuyan Scholz, Ukrayna politikası ve emekli maaşları ile asgari ücretteki artışlar gibi konuları savundu. Scholz, hükümetin başarılarının iç tartışmalarla gölgede kaldığını ve bu nedenle halkın desteklenmediğini belirtti.

Eyalet seçimlerinin önemi

Saksonya, Thüringen ve Brandenburg'da yapılacak eyalet seçimleri, gelecek yılki federal seçimler için prova niteliği taşıyor. Bu eyalet seçimleri, Scholz’un ve SPD’nin genel seçimlerdeki performansını etkileyebilecek önemli bir test olarak değerlendiriliyor.

Alternatif adaylar ve parti içindeki görüşler

Anketler, SPD’lilerin yüzde 33’ünün Savunma Bakanı Boris Pistorius’u şansölye adayı olarak desteklediğini, yüzde 8’inin Klingbeil’i, yüzde 6’sının ise başka isimleri tercih ettiğini gösteriyor. Scholz’un çalışmalarından memnun olan SPD üyelerinin oranı yüzde 55 iken, memnun olmayanların oranı yüzde 45.