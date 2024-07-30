Bakanlık savunması

Almanya Dışişleri Bakanlığı, iddiaları reddederek yasalara ve kurallara uygun şekilde vizelerin verildiğini açıkladı. Ancak, sahte belgelerle verilen vizelerin sayısının çok daha fazla olduğu ve soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

Skandalın detayları

Almanya'nın yanı sıra İspanya'da da sahte belgelerle Schengen vizesi alımına yönelik operasyonlar düzenlendi. İspanyol yetkililer, bu sahte belgelerle gelen bazı kişilerin Schengen bölgesine yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti​.

Bu skandal, Schengen bölgesine girişte güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına neden olabilir ve Almanya'nın vize politikalarında değişikliklere yol açabilir. Schengen vizesine başvuranların dikkatli olması ve sahte belgelerle başvurudan kaçınması önemlidir.