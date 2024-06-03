Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (WDR) Sport Inside programında yayınlanan bir anket, Alman Milli Futbol Takımı ile ilgili olarak kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Ankete katılanların önemli bir kısmının ırkçı ifadelerde bulunması, takımın teknik direktörü Julian Nagelsmann ve oyuncularından Joshua Kimmich tarafından sert bir dille eleştirildi.

Anketin Tepki Çeken Sonuçları

WDR'nin yaptığı ankete katılan her beş kişiden biri, Alman Milli Takımı'nda daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediğini belirtti. Ayrıca katılımcıların yüzde 17'si, takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü olduğunu" ifade etti. Bu sonuçlar, başta teknik direktör Julian Nagelsmann olmak üzere takımın diğer üyeleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Nagelsmann'dan Sert Açıklamalar

Nürnberg'te Ukrayna ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Julian Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şok oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam." dedi. Nagelsmann, bu tür ifadelerin ırkçı bir tutum olduğunu da sözlerine ekledi.

Kimmich: "Tamamen Irkçılık"

Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich de ankete tepki göstererek, bu tür şeylerin tamamen ırkçılık olduğunu belirtti. Kimmich, "Futbolun farklı milliyet ve dinleri bir araya getirdiğini" vurgulayarak, bu tür anketlerin takım içinde asla konu olmadığını ve futbolun içinde büyüyen herkesin bu tür ifadelerin saçmalık olduğunu bileceğini söyledi.

Anketteki soruları eleştiren Joshua Kimmich, futbolcuların kökenine ilişkin soruların yanlış olduğunu ve gereksiz olduğunu dile getirdi. Bu arada Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili 5 Haziran'da yayınlanacak bir belgesel için yapılan ankette ise katılımcıların yüzde 21'i Alman Milli Takımı'nda "geçmişte olduğu gibi daha fazla beyaz oyuncu oynasaydı daha iyi olurdu" şeklinde görüş beyan etti. Katılımcıların yüzde 65'i ise bu ifadeye katılmadığını belirtti.