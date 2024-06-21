BERLİN (AA) – Almanya Milli Takımı’na, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kampında döner ikram edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın Türkiye ziyareti delegasyonunda bulunan ve Tarabya'daki davette konuklara Almanya'dan getirdiği döneri ikram eden Arif Keleş, bu kez Alman Milli Takımı’nın kamp yaptığı Herzogenaurach’a giderek oyunculara ve kafileye döner ikram etti.

Arif Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman Milli Takımı'na EURO 2024 A Grubu’nda 23 Haziran Pazar günü İsviçre ile karşılaşacakları maç öncesinde döner ikram ettiklerini belirterek, "Geçen hafta da İspanya Milli Takımı'na döner ikramında bulunmuştuk. Şimdi Almanya Milli Takımı'na döner kestik. Polonya Milli Takımı da bu akşamki maç sonrası bizden döner almaya gelecek." ifadelerini kullandı.

Keleş, böyle bir turnuvada milli takımlara döner ikram etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Almanya Milli Takımı için oynayan Türk asıllı santrfor Deniz Undav ise her gün makarna yerine döner yemenin güzel olduğunu belirterek, "Maalesef sadece bir tane yedim. Bugünden itibaren yine makarna ve sebze." dedi.

Vejetaryen olan futbolculardan Chris Führich de döneri etsiz yediğini vurgulayarak, "Çok lezzetliydi" ifadesini kullandı.

