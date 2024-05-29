Ülkenin en büyük demiryolu şirketi Deutsche Bahn (DB), hedeflenen ulaşım dönüşümünü gerçekleştirmek amacıyla, özellikle Türkiye'den elektronikçiler ve Tunus'tan makinistlerle iş birliği yapıyor.

Deutsche Bahn’ın işe alım stratejisi

Deutsche Bahn, 2019 yılı sonunda yurtdışından işçi alımı için özel bir bölüm kurdu ve bu kapsamda son üç yılda 700’e yakın uzman ile sözleşme imzaladı. Bu yıl ise yaklaşık 30 bin yeni çalışanı işe almayı planlıyor. İhtiyaç duyulan pozisyonlar arasında makinistler, elektronikçiler, ray işçileri, inşaat mühendisleri, kamyon ve otobüs şoförleri, ve üstyapı montajcıları bulunuyor.

Yıllık 5-10 bin makinist ihtiyacı

Demiryolu işletmeleri birliği Allianz Pro Schiene’ye göre, ulaşım dönüşümünün başarıyla gerçekleşebilmesi için her yıl 5 bin ila 10 bin ek makinist gerekmekte. Ancak mevcut durumda yılda bin ila 2 bin yeni çalışan işe alınabiliyor. Deutsche Bahn İnsan Kaynakları Müdürü Kerstin Wagner, Alman iş gücü piyasasının dramatik bir şekilde değiştiğini ve göçün bu sorunun çözümünde önemli bir parça olduğunu belirtti.

Türkiye’den elektronikçiler Almanya’da

DB, yurtdışından özellikle Tunus ve Mısır'dan makinistler ve Türkiye'den elektronikçileri bünyesine kattı. Bu yıl, 2024’te işe başlamak üzere yurtdışından 350’den fazla uzman eleman işe alındı. Wagner, göçün ve uluslararası işe alımların Alman iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Ulaşım sektöründeki iş gücü açığı

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) Yetenek Merkezi (Kofa) tarafından yapılan bir araştırma, Almanya'da ulaşım mesleklerindeki nitelikli iş gücü açığının giderek arttığını ortaya koydu. Alman Ulaşım Şirketleri Birliği de otobüs ve tramvay sürücülerine olan acil ihtiyaca dikkat çekiyor ve bu eksiklik nedeniyle Berlin'deki otobüs seferlerinin azaltıldığını belirtti.

Gelecekteki planlar ve iş güvencesi

DB, gelecek Haziran ayında 13 Mısırlı makinistin DB Regio Bayern'de çalışmaya başlayacağını açıkladı. Bu makinistler, Kahire ve Münih'te dil kursları ve mesleki eğitimler aldı. Devlet iştiraki olan DB, Almanya'da iş güvencesinin yüksek olduğu güvenilir işverenler arasında yer alıyor.