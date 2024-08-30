Almanya, Taliban'ın Ağustos 2021'deki iktidarından bu yana ilk defa Afgan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini açıkladı. Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, 28 Afgan'ın "hüküm giymiş suçlular" olarak tanımlandığını belirtirken, suçlarının detaylarını açıklamadı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu durumu Almanya için bir güvenlik sorunu olarak nitelendirirken, Almanya'nın Taliban ile diplomatik ilişkisi bulunmadığı için sınır dışı işlemleri farklı kanallardan yürütülmek zorunda kalınıyor.

Sınır dışı işlemleri, geçen hafta Solingen'deki bir sokak festivalinde yaşanan ve üç kişinin ölümüne yol açan bıçaklı saldırının göçmen tartışmalarını alevlendirdiği bir döneme denk geldi. Saldırının, sığınma talebinin reddedilmesinin ardından sınır dışı edilmesi gereken ve IŞİD üyesi olduğundan şüphe edilen bir Suriyeli tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. 26 yaşındaki saldırganın iltica başvurusu reddedilmişti ve geçen yıl sınır dışı edilmesi gerekiyordu ancak kayıplara karıştı.

Almanya'nın Saksonya ve Thüringen bölgelerinde yapılacak bölgesel seçimler öncesinde göçmen karşıtı tartışmalar artarken, Şansölye Olaf Scholz bıçaklı saldırının gerçekleştiği bölgeleri ziyaret ederek yasaları sertleştirme ve reddedilen sığınmacıların sınır dışı edilmesini hızlandırma sözü verdi. Koalisyon hükümeti, göçmenlerin sınır dışı edilmesi kurallarını sıkılaştıracak önlemler alacağını açıkladı.