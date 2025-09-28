Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye için özel bir plan hazırladığını açıkladı. Turan, ekim ayında gerçekleşecek üst düzey ziyaretlerde Türk vatandaşlarının uzun süredir yaşadığı vize sorununun ele alınacağını belirtti.

Görüşme trafiği hızlanıyor

Büyükelçi Gökhan Turan, Almanya’nın farklı eyaletlerine yaptığı ziyaretler sırasında ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Turan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un ekim ayında Ankara’ya geleceğini, Başbakan Merz’in de hemen ardından Türkiye’yi ziyaret edeceğini aktardı.

Bu görüşmelerde iki ülke vatandaşlarını doğrudan ilgilendiren konuların gündeme geleceğini belirten Turan, “aylardan beri vize sırası bekleyen Türk vatandaşlarına müjdeli haberlerin çıkabileceğini” ifade etti.

Vize işlemlerinde yeni adımlar

Almanya’nın vize başvurularında yaşanan yoğunluğu azaltmak için personel ve teknik imkanlarını artırmaya başladığını söyleyen Turan, özellikle iş insanlarına yönelik kolaylıkların gündemde olduğunu vurguladı.

“Alman makamlarında bazı kolaylıklar sağlama yönünde çalışmalar olduğunu anlıyoruz. Özellikle iş insanlarımıza yönelik” diyen Turan, bu sürecin hızlanmasını istediklerini belirtti.

“Sonuç yakında görülebilir”

Türkiye ve Almanya arasındaki görüşmelerin yapıcı bir şekilde ilerlediğini dile getiren Turan, “Alman tarafıyla bu konuda yapıcı bir diyalog içindeyiz, umarım bunun neticesini yakında göreceğiz” sözleriyle sürecin olumlu ilerlediğine işaret etti.