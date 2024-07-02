Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak, ülkede yalnız yaşayan bireylere ilişkin çarpıcı istatistikler paylaştı. 2023 yılında Almanya'da yalnız yaşayanların oranı nüfusun yüzde 20,3'ünü oluşturdu. Bu oran, AB ortalaması olan yüzde 16,1'in oldukça üzerinde yer aldı.

2023 verilerine göre Almanya’da nüfusun yüzde 20,3'ü yalnız yaşıyor. Bu durum, Almanya'yı yalnız yaşama oranında AB ortalamasının üstüne çıkarıyor.

Diğer ülkelerde durum

Finlandiya yüzde 25,8, Litvanya yüzde 24,6, İsveç yüzde 24,1, Danimarka yüzde 23,5 ve Estonya yüzde 21,5 ile yalnız yaşama oranlarında AB ortalamasını geçti. Bu ülkeler, yalnız yaşayan bireylerin sayısının yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldı. Slovakya yüzde 3,8 ve İrlanda yüzde 8,3 ile AB’de en düşük yalnız yaşama oranlarına sahip ülkeler olarak dikkat çekti.

Yalnız yaşayanların oranı artıyor

Verilere göre, 2013 yılında AB nüfusunun yüzde 14,2’si yalnız yaşarken, 2023’te bu oran yüzde 16,1'e yükseldi. Bu artış, neredeyse tüm AB ülkelerinde benzer bir trend gösterdi.