KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bir lisede düzenlediği konferansa karşı okul önünde gösteri düzenlendi.

Widdersdorf'taki Neue Sandkaul Lisesinde düzenlenen AfD'nin bölge parti konferansını protesto etmek amacıyla okulun önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Aşırı sağcı partinin ve ırkçılığın eleştirildiği gösteriye çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Protesto gösterisinde bazı yerel müzik grupları da sahne adı.

AfD'nin lisede parti konferansı düzenlemesi nedeniyle Köln Belediyesi birçok kesim tarafından eleştirildi. Belediye yetkilileri ise lise binasında parti konferansını yasaklamak için hiçbir yasal yetkilerinin olmadığını belirtti.