Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Aydın'ın zeytin ve zeytinyağı sektörü, Almanya'ya olan ihracatını son bir yılda yüzde 24 arttırdı.

2022 yılında 10 milyon 114 bin 514 dolarlık bir ihracat rakamına sahip olan Aydın zeytin ve zeytinyağı sektörü, 2023 yılında bu rakamı 11 milyon 342 bin 463 dolara yükseltti. Bu başarılı artış, Aydın'ın tarım ürünleri ihracatındaki önemli rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Almanya'da büyük ilgi

Aydın, incir, zeytin ve zeytinyağı gibi stratejik öneme sahip tarım ürünleriyle Türkiye'nin ihracatındaki gücünü artırıyor. Bölgenin verimli topraklarından elde edilen yüksek kaliteli zeytin ve zeytinyağları, uluslararası pazarlarda geniş bir kabul görüyor ve Almanya'da da giderek daha fazla talep görüyor.