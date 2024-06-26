Bertelsmann Vakfı'nın raporuna göre, tek ebeveynli 10 aileden 4'ü yoksulluk riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Yaklaşık 700 bin bekâr ebeveynli hane düşük gelirli olarak sınıflandırılıyor. Çift ebeveynli ailelerde yoksulluk oranı yüzde 8 (tek çocuklu) ila yüzde 30 (3 veya daha fazla çocuklu) arasında değişirken, bekâr ebeveynlerde bu oran yüzde 41'e çıkıyor.

Çalışma durumu ve yoksulluk ilişkisi

Bekâr ebeveynlerin yoksulluğu, genellikle işsizlikten kaynaklanmıyor. Bekâr annelerin yüzde 70'inden fazlası ve bekâr babaların yüzde 87'si çalışıyor. Ancak çocuk bakımı yükünü tek başına omuzlayan bekâr anneler arasında yoksulluk riski daha yüksek. Ayrıca, çocuklarıyla birlikte Ukrayna'dan gelen çok sayıda mülteci anne de bu durumu artıran bir etken olarak öne çıkıyor.

Nafaka ödemelerinin etkisi

Raporda, bekâr ebeveynlerin mali açıdan zor durumda olmasının ana nedeni olarak, nafaka ödemelerinin yapılmaması gösterildi. Bertelsmann Vakfı Aile Politikası Uzmanı Antje Funcke, nafaka ve çocuk ödeneği reformlarına rağmen, bekâr ebeveynlerin durumunun yeterince iyileşmediğini belirtti.