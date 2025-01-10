Almanya, ilginç bir siyasi oluşuma ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki en sevilen sokak yiyeceklerinden biri olan döner için kurulan Döner Partisi, 23 Şubat’taki erken genel seçimlere katılmak üzere hazırlanıyor. "Döner Partei" adıyla bilinen partinin başkanlığını üstlenen Nils Marx, "Almanya'nın en lezzetli partisi" sloganı ile seçmenlerin karşısına çıkacak.

Partinin resmi adı: Döner Partei

Partinin resmi adı, Almanca'da "Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi için Alman Partisi" olarak açıklandı. Ancak bu uzun isim, kısaca "Döner Partei" olarak kullanılıyor ve bu kısaltma da partiye büyük bir popülarite kazandırmış durumda.

Seçimlere katılabilmek için imza toplanıyor

Döner Partisi'nin seçimlere katılabilmesi için 25 bin imza toplaması gerekiyor. Parti, Almanya Federal Cumhuriyeti genelinde tüm eyaletlerde ve şehirlerde kalıcı bir siyasi etki yaratmayı hedefliyor. Parti, dönerin kültürel ve ekonomik önemini vurgulayarak, sokak yiyeceği sektöründeki sorunlara dikkat çekmeyi planlıyor.

Siyasi hedefler ve vizyon

Parti, tüm Almanya genelinde siyasi iradenin oluşumuna etki etmek amacıyla kurulduğunu belirtiyor. Hedefleri, döner ve benzeri sokak yiyecekleri sektörü üzerinden, ekonomik ve toplumsal değişikliklere katkı sağlamak. Döner Partisi, sadece lezzetli bir alternatif sunmakla kalmayıp, Almanya’daki çeşitli siyasi ve sosyal sorunlara da dikkat çekmeyi amaçlıyor.