TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’daki üçüncü gününde Düsseldorf ve Köln Belediye Başkanları ile bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Alman mevkidaşları, her iki ülkenin belediyeler birlikleri üzerinden de ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Köln’deki ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Keup Strasse’de esnaf ziyaretleri yapan İmamoğlu, gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaş almış kadın bir gurbetçinin, “Gerçekten burada mısın” diyerek İmamoğlu’na sarılması gülüşmelere neden oldu.

Gurbetçilerin yoğun ilgisi altında Keup Strasse’den Köln Merkez Camii’ne geçen İmamoğlu, bünyesinde birçok unsuru barındıran yerleşkede incelemelerde bulundu. İmamoğlu, yanında bulunan yardımcılarına, yerleşkenin mimarı Gottfried Böhm ile iletişime geçmeleri talimatı verdi. Tasarımdan etkilendiğini dile getiren İmamoğlu, mimar Böhm'e İstanbul için uygun bir noktaya cami tasarlaması teklifinde bulunulmasını istedi.