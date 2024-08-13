Almanya’da kariyer yapmak isteyenler için İzmir Ticaret Odası İZQ Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen Adnan Arda Dağalp’in konuşmacı olarak yer alması, büyük ilgi gördü. Vize alımından denklik sistemine kadar birçok konunun ele alındığı toplantı, katılımcıların yoğun ilgisi ile geçti.

Türkiye-Almanya arasında köprü

Etkinliğe katılımın yüksek olmasında Adnan Arda Dağalp’ın sosyal medyadaki paylaşımları ve Almanya’daki iş fırsatları konusundaki bilgi birikimi etkili oldu. Dağalp, Türkiye ve Almanya arasında iş dünyasında köprü kurmayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Etkinlikte, Almanya’da iş ve çalışma hayatı hakkında merak edilen birçok soruya yanıt verildi.

Nitelikli Türkler için Almanya’da fırsatlar

Adnan Arda Dağalp, kurucu ortağı olduğu ARZE JobX firması ile yurtdışında kariyer ve yatırım düşünenlere profesyonel hizmet sunduklarını ifade etti. Almanya’daki işletmelerin nitelikli Türk göçmenlerine kapılarını açtığını ve onlara istediklerini vermeye hazır olduklarını vurgulayan Dağalp, uzun yıllardır Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde başarılı operasyonlar yönettiğini belirtti. Almanya’daki geniş networkü sayesinde Türk diasporasının desteğini arkalarına aldıklarını söyleyen Dağalp, Avrupa’da yaşayan Türkleri desteklemek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Etkinlikte, Almanya’da çalışma ve göç danışmanlık hizmetlerinden iş bulma ve işe yerleştirme, çalışma vizesi danışmanlığı ve şirket kurulumu gibi konularda bilgi verildi. Adnan Arda Dağalp, herkese yardımcı olmaya ve destek vermeye hazır olduklarını, göç etmek isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacaklarını belirtti.