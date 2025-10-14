Hamburg bölgesindeki amatör ligde Mesopotamien 2, Moorburg karşısında tam 66 gol atarak tarihi bir farkla kazandı.
Mesopotamien 2’den tarihi galibiyet
Almanya'nın Hamburg bölgesindeki amatör ligde Mesopotamien 2, ligin 9. haftasında Moorburg’u konuk etti.
Moorburg maça yalnızca 7 kişi çıkarak başladı.
Ev sahibi ekip 66-0 gibi rekor bir skorla maçı kazandı.
66 golün sahipleri şöyle:
Ömer Yıldırım: 17 gol
Ibrahim Chaaban: 9 gol
Razak Mako Alassani: 4 gol
Walid Chaaban: 2 gol
Hicham El Youbi: 4 gol
Jaan Garip De Sousa Baptista: 1 gol
Radouan Troudi: 10 gol
Luka Milan Makocevic: 7 gol
Patrick Stritzki: 1 gol
Gabriel Çakır: 3 gol
Moorburg’lu oyuncular kendi kalesine: 9 gol
Mesopotamien 2, 3 puanı silinmesine rağmen 24 puanla zirvede yer aldı.
Moorburg, puansız şekilde ligin dibinde kaldı.