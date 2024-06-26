Yeni yasa ile birlikte, vatandaşlığa kabul süresi sekiz yıldan beş yıla indiriliyor. Sosyal uyum sürecinde üstün başarı gösterenler, Almanya'daki ilk üç yılın ardından başvuru yapabilecek. Bu düzenleme, gurbetçilerin vatandaşlık sürecini hızlandıracak.

Çocuklar doğrudan Alman vatandaşı olabilecek

Yasa değişikliği ile Almanya’da doğan çocuklar, yabancı ebeveynlerin beş yıl düzenli ikamet etmesi şartıyla doğrudan Alman vatandaşlığına sahip olabilecek. Bu durum, Almanya'da yaşayan yabancı ailelerin çocukları için büyük bir avantaj sunuyor.

Başvuru koşulları

Vatandaşlığa başvuracak kişilerden, Alman Anayasası’nın demokratik temel düzenine bağlılık göstermesi, din özgürlüğüne ve kadın haklarına saygı duyması bekleniyor. Lise veya yüksek öğrenim yapmayanlar için vatandaşlık testi (Einbürgerungstest) zorunlu olacak. Ayrıca başvuru sahiplerinin adli sicil kaydının temiz olması, B1 seviyesinde Almanca bilmesi ve sosyal destek almadan geçimini sağlayabiliyor olması gerekiyor.

Vatandaşlık başvuruları artıyor

Federal Alman İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2023 yılında 210.100 kişi Alman vatandaşlığına kabul edildi. Bu kapsamda, 157 farklı milletten kişi Alman vatandaşlığına sahip oldu. Halihazırda 204 binden fazla vatandaşlık başvurusu değerlendirmede bekliyor.