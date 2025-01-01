Yılbaşı kutlamalarında Almanya'da havai fişeklerin neden olduğu kazalarda 5 kişi yaşamını yitirirken, başkent Berlin'de çıkan şiddet olaylarında 30 polis ve 1 itfaiyeci yaralandı.

Yılbaşı gecesi şiddet olaylarına sahne oldu

Almanya genelinde yılbaşı kutlamaları sırasında halka açık alanlarda patlatılan havai fişekler kazalara ve şiddet olaylarına neden oldu. Berlin'de polis ve itfaiye ekipleri saldırıya uğrarken, yüzlerce memur olayları kontrol altına almak için başkente gönderildi.

5 kişi hayatını kaybetti

Alman medyasına göre, “ev yapımı havai fişekler” ve “havai fişek bombaları” nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, suçluların ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı.