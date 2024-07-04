Almanya'da emeklilerin sosyal yardıma muhtaçlığı endişe verici boyutlara ulaştı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde temel güvence desteği alan emekli sayısı 719 bin 330'a yükseldi. Bu rakam, 2015 yılından bu yana yüzde 40'lık bir artışa işaret ediyor.

Muhalefetten hükümete sert eleştiriler

Muhalefetteki Sahra Wagenknecht İttifakı/Sağduyu ve Adalet İçin (BSW) partisi, emekli yoksulluğundaki artıştan hükümeti sorumlu tutuyor. BSW lideri Sahra Wagenknecht, mevcut emeklilik sisteminin yaşlıları "onur kırıcı bir yoksulluğa" sürüklediğini ifade etti.

Vergiden muaf emeklilik uygulaması da çözüm olmadı

2021 yılında düşük gelirli emeklileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen vergiden muaf emeklilik uygulaması da emekli yoksulluğunu önlemeye yetmedi. Uzmanlar, artışın temel nedeninin bu uygulama olabileceğini belirtiyor.