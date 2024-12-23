Almanya’nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen ve 5 kişinin ölümüne yol açan saldırının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Alman haber dergisi Spiegel, saldırıyı gerçekleştiren Talib al-Abdulmohsen’in vasiyetinin, saldırıda kullandığı BMW marka araçta bulunduğunu bildirdi.

Vasiyet araçta bulundu

Yetkililerin yaptığı incelemelere göre, Abdulmohsen’in saldırı öncesinde 11 Aralık’ta kiraladığı araçta yazılı bir vasiyet bıraktığı tespit edildi. Alman polisi, vasiyetin içeriğini ve saldırının motivasyonunu netleştirmek için soruşturmasını sürdürüyor.

Söz konusu saldırıda öleceğini düşünen Abdulmohsen'in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı yer aldı.

Abdulmohsen, 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı. Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdı.

Ne olmuştu?

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.